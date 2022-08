Chelsea: Thomas Tuchel justifie la lourde défaite contre Leeds

Largement battu par Leeds dimanche dernier en championnat (3-0), Chelsea connaît un début de saison compliqué. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel a tenté de justifier ce revers.

Alors que la troisième journée de Premier League se poursuivait dimanche dernier, Chelsea se déplaçait sur les installations de Leeds. Après leur match nul le weekend dernier contre Tottenham (2-2), les Blues n’ont pas pu se relancer et ont d’ailleurs concédé une lourde défaite sur le score de 3-0. Une défaite inattendue qui a fait parler en Angleterre. En conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur des Blues Thomas Tuchel s’est cherché des excuses pour expliquer cette humiliation.

Premier League 2022-2023 | Journée 3 | Elland Road | 21 Août 2022 - 2:00 Leeds d n v v n 3 : 0 Voir score Match terminé Chelsea v n v v n B. Aaronson 33' Rodrigo Moreno Machado 37' J. Harrison 69' 1ère période 45' 2ème période 90'

« Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Ça a commencé hier (samedi). Nous n’avions pas d’avion, alors nous sommes venus en bus. Les joueurs pouvaient prendre l’avion, mais pour le staff, c’était un long voyage en bus. Cela a continué aujourd’hui (dimanche). Nous avons perdu le match dans les 20 premières minutes, où nous étions clairement meilleurs et avions d’énormes occasions. Nous avons manqué le cadre et n’avons pas pris ce que nous méritions. Nous nous sommes créés suffisamment d’occasions pour mener 2-0« , a confié le technicien allemand.

L’ancien coach du PSG a longuement insisté sur « les cadeaux offerts » aux joueurs de Leeds, avec « un but contre son camp et un coup-franc bêtement concédé ». Thomas Tuchel confirme une fois de plus sa réputation. En effet, selon une étude publiée récemment par The Athletic, l’entraîneur de Chelsea était le technicien qui se cherchait le plus d’excuses après une contre-performance lors de la saison 2021-2022.

En attendant, les Blues connaissent un début d’exercice compliqué, avec seulement une victoire pour 1 nul et 1 défaite en trois rencontres de Premier League. Le club de Londres occupe d’ailleurs la 12è place du classement.