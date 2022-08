Chelsea: Thomas Tuchel accusé de « comportement inapproprié »

Le 14 Août dernier, l’entraîneur de Chelsea Thomas Tuchel critiquait sévèrement l’arbitre du match, Anthony Taylor, contre Tottenham (2-2). Ce lundi, la fédération anglaise de football a annoncé que le technicien allemand avait été formellement accusé de « comportement inapproprié ».

« Thomas Tuchel est allégué que ses commentaires lors de la conférence de presse d’après-match (…) sous-entendent une partialité et/ou remettent en cause l’intégrité de l’arbitre du match et/ou portent atteinte à la réputation de la discipline« , a expliqué la FA dans un communiqué publié sur son site officiel. Pour rappel, en conférence de presse après ce choc entre Chelsea et Tottenham à Stamford Bridge, le technicien allemand avait déclaré:

« Comment peut-il voir ça et ne pas siffler faute et donner un carton rouge ? Comment ?« , s’était-il notamment exclamé au sujet de l’arbitre qui n’avait pas expulsé le défenseur de Tottenham, Cristian Romero qui avait tiré les cheveux de Marc Cucurella, juste quelques instants avant que Harry Kane ne décroche le match nul pour les siens, dans le temps additionnel. Mais ce n’était pas la seule déclaration de Tuchel jugé “inapproprié ».

Le premier but de Tottenham avait, lui aussi, été entaché d’une faute sur Kai Havertz au départ de l’action, avait-il estimé. « Je ne peux pas comprendre comment le premier but n’est pas (annulé pour) une faute ou comment un joueur peut tirer les cheveux d’un adversaire sur un corner. Je suis très curieux d’entendre l’explication« , avait-il pesté, avant de laisser entendre que Mr Taylor ne devrait plus siffler les matchs de Chelsea dans l’avenir: « Je peux vous assurer qu’il n’y a pas que nos supporters, tout le vestiaire est de cet avis« .

Thomas Tuchel a jusqu’à jeudi pour présenter des éléments de défense, a ajouté la FA. Après quoi, la fédération anglaise de football décidera de prendre ou non des sanctions en l’encontre de l’entraîneur des Blues, déjà suspendu un match pour son altercation avec Antonio Conte à la fin de cette même rencontre.