Chelsea sort du silence après le départ de N’Golo Kanté

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi, Chelsea a remercié N’Golo Kanté, qui vient de rejoindre Al Ittihad en Arabie saoudite.

L’aventure de N’Golo Kanté à Chelsea a officiellement pris fin ce mercredi. Le joueur rejoint Al Ittihad, le nouveau club de Karim Benzema, en Arabie saoudite. Après 7 années de bons et loyaux services rendus au Blues, l’international français a donc décidé de changer de continent pour y poursuivre sa carrière. Sur ses réseaux sociaux, Chelsea a tenu à remercier l’ancien joueur de Leicester pour son engagement et sa contribution aux titres remportés par le club depuis 2016.

«Chelsea dit aujourd’hui au revoir à la légende du club N’Golo Kanté, le milieu de terrain rejoint l’équipe de la Ligue professionnelle saoudienne Al-Ittihad à l’expiration de son contrat. Le joueur de 32 ans a joué un rôle décisif tout au long de ses sept saisons à Stamford Bridge et a remporté la Premier League, la FA Cup, la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA. Malgré tous ces trophées, Kanté est resté discret, humble et immensément populaire auprès de ses coéquipiers, entraîneurs et supporters. Merci pour tout, N’Golo», peut-on lire dans le communiqué du club.

Farewell, N'Golo. Thanks for everything. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 21, 2023 - Publicité-

Le parcours de N’Golo Kanté à Chelsea a surtout été marqué par le titre remporté en Ligue des champions en 2021. Plombé par les blessures ces derniers mois, le joueur n’aura pas disputé beaucoup de rencontres avec les Blues avant son départ. Désormais, le milieu de terrain français espère relancer sa carrière en Arabie saoudite.

Articles similaires