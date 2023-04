Chelsea-Real Madrid: le plan anti-Vinicius des Blues

- Publicité-

À la veille du match retour entre le Real Madrid et Chelsea, en quarts de finale de la Ligue des champions, le gardien des Blues, Kepa Arrizabalaga a confié que son équipe peut arrêter Vinicius Jr en s’y mettant collectivement.

Ce mardi, Chelsea affronte le Real Madrid en quart de finale retour de la Ligue des champions. Après avoir été défaits 2-0 lors du match aller, les Blues doivent changer leur approche et montrer un autre visage que celui présenté ces dernières semaines s’ils veulent surmonter l’ogre madrilène et se qualifier pour les demi-finales de la compétition. Pour y arriver, il faudra également résoudre une équation complexe: comment arrêter Vinicius Jr?

Le prodige brésilien a martyrisé la défense anglaise à l’aller et sera une nouvelle fois le danger numéro 1 des Madrilènes. Interrogé sur la question en conférence de presse d’avant match ce lundi, le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga sait comment faire. « Bien sûr qu’on a un plan, collectivement. C’est un sport d’équipe, ce n’est pas juste un joueur que l’on affronte. Nous devons travailler en tant qu’équipe pour arrêter Vinicius et tous les autres« , a expliqué l’ancien portier de Bilbao, relayé par Real France, avant d’ajouter:

« C’est un joueur en grande forme actuellement. C’est un joueur incroyable qui est imparable quand il a de l’espace. On lui a laissé trop d’espaces à l’aller. On doit presser pour les empêcher de sortir de leur moitié de terrain, c’est quelque chose que l’on peut travailler pour demain. Il est incroyable en ce moment, c’est vrai. » L’opposition entre le Real Madrid et Chelsea, prévu pour demain à partir de 20h (GMT+1), s’annonce donc très engagé.