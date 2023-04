Chelsea-Real Madrid: Ancelotti donne des nouvelles d’Alaba et Benzema

-Publicité-

En conférence de presse après la victoire du Real Madrid contre Chelsea ce mardi soir, l’entraîneur des Madrilènes a donné des nouvelles de David Alaba et Karim Benzema. Les deux joueurs, touchés physiquement, ont cédé leur place avant la fin du match.

Ce mardi soir, le Real Madrid a aisément obtenu sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, après sa victoire (2-0) à Stamford Bridge, lors des quarts de finale retour de la compétition. Bien que secouée en première mi-temps, l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti a bénéficié des talents de leur jeune prodige Rodrygo, auteur d’un doublé (58e, 80e), pour abattre les espoirs des Blues. Une victoire qui a quand même coûté un peu cher à l’équipe espagnol, qui a vu David Alaba et Karim Benzema cédé leur place avant la fin de la partie, sur blessure.

En conférence de presse, après la rencontre, l’entraîneur du Real Madrid a donné des nouvelles de ses deux joueurs. « Alaba a eu un problème aux ischio-jambiers et n’a pas pu continuer. Karim a pris un coup qui l’a gêné en fin de match et c’est pour ça qu’il a été remplacé. C’est une blessure au pied qui a commencé à le gêner à la fin et c’est pourquoi nous l’avons remplacé. Lorsque nous avons marqué, nous devions simplement défendre« , a expliqué le technicien italien, relayé par Real France.

- Publicité-

Rien de grâce donc pour Karim Benzema qui devrait être disponible lors de la prochaine rencontre des Merengue en Liga. A moins que le staff des Madrilènes décide de le laisser au repos. La situation est un peu plus compliquée pour Alaba, mais Carlo Ancelotti espère le récupérer très vite, comme il a déclaré par la suite, lors de la même conférence de presse.

Articles similaires