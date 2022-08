Chelsea: Raheem Sterling règle ses comptes avec Manchester City

L’attaquant de Chelsea, Raheem Sterling, s’est ouvert sur son départ cet été de Manchester City.

Selon le joueur de 27 ans, il n’était pas disposé à jouer les seconds rôles sous Pep Guardiola. Raheem Sterling a été transféré cet été pour 50 millions de livres sterling à Chelsea, après sept années de bons et loyaux services à Manchester City.

L’international anglais a été laissé de côté pour les matchs cruciaux des Skyblues la saison dernière, y compris la double confrontation face au Real Madrid en demi-finale de la Ligue des champions. « En tant que personne, vous vous efforcez de réussir », a déclaré Sterling dans une interview à Football London, jeudi.

« Je sentais que mon temps de jeu à City était limité pour différentes raisons et je ne pouvais pas me permettre de perdre du temps. Quand je regarde en arrière, je ne voulais pas voir un déclin et je veux garder ce niveau », a ajouté l’attaquant anglais qui craignait surtout pour sa participation avec l’Angleterre à la Coupe du monde 2022 qui démarre dans quelques mois.

Annoncé à Arsenal, au PSG, mais aussi au Bayern Munich et au Real Madrid, c’est finalement chez les Blues que le désormais ex-buteur cityzen va poursuivre sa carrière. Une destination qui convient aux objectifs personnels du joueur formé à QPR.

« Avec les quelques autres options que j’avais, celle-ci était plus adaptée à mes objectifs personnels. Pour ma famille, cela a beaucoup de sens, et avec la direction que prend le club. Si vous regardez Chelsea dans les deux dernières années, je pense que c’est quatre des cinq finales auxquelles ils ont participé. C’est une équipe qui est en compétition et qui ne fera que s’améliorer. Donc pour moi, avec le nouveau propriétaire et la prise de contrôle, cela avait beaucoup de sens« , a poursuivi l’ancien joueur des Reds.

«J’ai l’impression que c’est mon voyage complet. Monter à Liverpool et manifester ce que je voulais, aller à City et vivre le rêve, et maintenant revenir à Londres en tant qu’adulte accompli, faire partie du match, et j’ai l’impression que j’ai la tête sur les épaules. Je sais exactement ce que je veux de ma vie et du football. C’est donc le moment idéal pour relever un nouveau défi » a-t-il conclu.