Chelsea officialise l’arrivée d’Emiliano Martinez en provenance d’Aston Villa

Chelsea a officialisé dimanche 30 août 2026 la signature du gardien argentin Emiliano Martinez en provenance d’Aston Villa, avec un contrat de trois ans pour le joueur de 33 ans. Le club londonien s’attache ainsi un champion du monde 2022 déjà installé parmi les références de son poste.

Dans le communiqué annonçant son arrivée, Martinez a qualifié sa venue à Chelsea de « décision facile » pour lui et sa famille. L’international reste en Premier League après son départ d’Aston Villa.

Le profil publié par Chelsea indique qu’il comptait 67 sélections avec l’Argentine avant sa signature. Il a remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Albiceleste.

Le gardien a également reçu le trophée Yashin en 2023 puis en 2024, distinction décernée au meilleur gardien lors de la cérémonie du Ballon d’Or.

Avant de rejoindre Chelsea, Emiliano Martinez avait disputé 256 matches avec Aston Villa depuis son arrivée au club en 2020.