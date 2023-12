Chelsea: Nicolas Jackson sort du silence

-Publicité-

Dans une interview accordée au média The Standard, Nicolas Jackson a évoqué sa première moitié de saison à Chelsea, avec un bilan mitigé. Et l’attaquant sénégalais en a profité pour mettre les choses au clair avec ses détracteurs.

Arrivé cet été à Chelsea après un passage réussi à Villarreal en Liga, Nicolas Jackson peine à reproduire ses prestations XXL de la saison dernière. A l’instar de son équipe qui végète au milieu de tableau, reléguée à la 10è place en Premier League, l’attaquant sénégalais traine un bilan de 7 buts en 16 journées en championnat. De quoi lui valoir les critiques de la part des supporters.

Dans les colonnes du média The Standard, le joueur de 22 ans a réagi aux critiques. Et le natif de Djibonker n’a pas hésité à citer Mohamed Salah et Kevin De Bruyne pour calmer les supporters de Chelsea. «De Bruyne et Salah étaient là. Ils ont connu des difficultés ici et sont désormais de grands joueurs. Ils n’ont pas écouté les gens qui ne connaissent pas le football», raconte Jackson dans des propos relayés par Footmercato.

«C’est correct (quant à son début de saison, ndlr), ce n’est pas ce que je voulais, mais c’est ma première saison, donc je suis heureux, même si tout le monde raconte des conneries, je le suis. Je me fiche de ce que disent les gens. Ce sont juste des gens qui ne connaissent pas le football. Je vais simplement continuer à jouer plus de matchs et à marquer plus de buts pour l’équipe», a-t-il ajouté.

Le Lion de la Téranga a également parlé de son entraineur Mauricio Pochettino: «Il a joué avec beaucoup de jeunes joueurs, donc il me motive chaque jour et me dit d’y aller. Il a vu des gens pires que moi et ce sont maintenant de grands joueurs. Il connait le football.» Chelsea affronte Newcastle ce mardi en quart de finale de la Ligue Cup. Une rencontre décisive pour les Blues et leur attaquant sénégalais qui n’ont que les compétitions nationales cette saison.