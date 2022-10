Chelsea-Manchester United: Sans Cristiano Ronaldo, voici les compos officielles du choc

Manchester United affronte Chelsea ce samedi soir (17h30, GMT+1) à Stamford Bridge, à l’occasion du choc de la treizième journée de Premier League. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

C’est sans doute le choc de cette treizième journée de Premier League. Manchester United et Chelsea s’affrontent ce samedi soir à Stamford Bridge. Un duel décisif entre le troisième et quatrième au classement séparés seulement de trois points. Portés par leurs attaquants Marcus Rashford et Antony, les Reds Devils affichent une bonne forme depuis quelques semaines après une série de cinq matchs sans défaite. De leur côté, les Blues restent sur un triste nul face à Brentford (0-0).

Pour ce match, l’entraineur de Manchester United, Erik ten Hag, a aligné son traditionnel 4-2-3-1 avec Marcus Rashford à la pointe de l’attaque, soutenu par un trio offensif composé de Bruno Fernandes, Antony et Jadon Sancho. Casemiro et Christian Eriksen jouent les rôles de pivot, tandis que David de Gea est logé dans les cages. En face, Graham Potter a opté pour un 3-4-2-1 avec Pierre-Emerick Aubameyang en attaque et Raheem Sterling sur les ailes. A noter que le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly, blessé à la dernière minute, est écarté du onze de départ.

Les compos officielles de Chelsea-Manchester United:

Chelsea

Manchester United