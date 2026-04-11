Chelsea – Manchester City: Alan Shearer voit les Citizens s’imposer

À la veille du choc de Premier League, Alan Shearer mise sur une victoire de Manchester City face à Chelsea FC, dans une rencontre déjà décisive pour la course au titre. À l’approche du choc entre Chelsea FC et Manchester City, Alan Shearer a livré son pronostic. Les Blues recevront les Citizens à Stamford Bridge, dimanche, dans une rencontre aux enjeux élevés. Chelsea aborde ce rendez-vous après une victoire en FA Cup face à Port Vale, tandis que City reste sur un succès convaincant contre Liverpool FC.

Dans sa chronique pour Metro, la légende de Newcastle United a néanmoins affiché sa confiance envers les hommes de Pep Guardiola. « Manchester City doit gagner tous ses matchs maintenant, surtout avec ce choc énorme contre Arsenal le week-end prochain », a-t-il écrit. Avant de poursuivre : « Je pense qu’ils vont continuer sur cette lancée, et je pense que City va gagner contre Chelsea. » Et de conclure sur les enjeux de la course au titre : « Si City ne gagne pas et qu’Arsenal gagne ce week-end, alors je pense que la course au titre de Premier League sera définitivement terminée. »