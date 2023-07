Chelsea: les révélations chocs de Lampard sur la saison ratée du club

-Publicité-

Dans un entretien accordé à The Diary Of A CEO, le technicien anglais Frank Lampard est revenu sur la saison totalement ratée de Chelsea, club dont il assurait l’intérim en tant qu’entraîneur en fin d’exercice passé.

Après le licenciement de Thomas Tuchel en début d’année, puis de Graham Potter, renvoyé au début du printemps, Frank Lampard a été appelé à la rescousse par Chelsea pour entraîner le club jusqu’à la fin de la saison dernière. Pour son deuxième passage en tant qu’entraîneur des Blues, l’ancien milieu de terrain n’a pas connu plus de succès que ses prédécesseurs, avec une élimination prématurée en quarts de finale de la Ligue des Champions, par le Real Madrid, et une triste 12e place en Premier League.

Au micro de The Diary Of A CEO Frank Lampard est revenu sur cette dernière expérience avec Chelsea. Et il a fait des révélations chocs. «Quand je suis arrivé, j’ai pu voir que l’esprit d’équipe et de solidarité n’était pas là. Ce n’était rien de mal, mais il faut se préparer à l’élite pour devenir l’élite. J’ai vu à l’entraînement que le niveau n’était pas suffisant. Ce n’était pas suffisant pour obtenir un résultat à Brentford ou à domicile ou contre qui que ce soit. Sans parler du Real Madrid…», lance-t-il, relayé par Footmercato.

- Publicité-

« la motivation a diminué »

Il poursuit en évoquant l’élimination en C1 contre le Real Madrid: «Juste après l’élimination où nous n’avons pas réussi à faire front face au Real, nous nous sommes mis dans une position où vous vous demandez pourquoi vous jouer… Et ce n’est pas la norme à Chelsea. Ici nous devrions jouer pour quelque chose mais nous n’avions rien à jouer. C’est une autre raison pour laquelle la motivation a diminué.»

Bien qu’il ne regrette pas cette expérience, Lampard admet qu’il était impossible d’instaurer une cohésion dans le vestiaire en raison des nombreux transferts effectués et de l’effectif surdimensionné. «J’ai remarqué très rapidement que certains joueurs pensaient d’abord à la fin de la saison et à quoi l’avenir allait ressembler pour eux. Si je suis un joueur qui n’a pas joué depuis sept mois et que je pense à partir dans quatre semaines, je vais probablement avoir du mal à me motiver. Je n’avais pas de baguette magique pour les motiver», poursuit-il.

En dépit de tout, Lampard a tenu à saluer le travail du propriétaire de Chelsea Todd Boehly et son équipe, qui ont dépensé sans compter pour améliorer le groupe. «Leurs intentions sont bonnes.», assure-t-il. C’est Mauricio Pochettino qui est désormais l’entraîneur des Bleus, et ses premières décisions ont été de dégraisser fortement son effectif. Ainsi, des joueurs comme Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Christian Pulisic ou encore Kai Havertz ont déjà quitté le club de Londres.

Articles similaires