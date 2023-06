Chelsea: les propriétaires présentent leurs excuses aux fans

-Publicité-

Dans un communiqué publié sur le site officiel de Chelsea ce jeudi, les propriétaires du club ont présenté leurs excuses aux fans pour les résultats décevants de la saison qui vient de s’achever.

Après avoir racheté Chelsea il y a un peu plus d’un an, le tandem Todd Boehly – Behdad Eghbali avait promis de ramener le club de Londres au premier plan sur la scène nationale et européenne. Joignant les actes à la parole, les propriétaires ont déboursé plus de 300 millions d’euros sur les mercatos suivants pour étoffer l’effectif. Malheureusement, les résultats n’ont pas suivi cette saison, et le club londonien a terminé à une triste 12è place, se faisant éjecter de toutes les compétitions européennes la saison prochaine.

Conscients de la débâcle et de la peine infligées aux supporters, les propriétaires ont pondu un communiqué ce jeudi, pour présenter leurs excuses. «Notre promesse était de rendre nos fans fiers. Nous restons totalement engagés dans ce projet à long terme de notre club, et dans la réalisation de la promesse que nous vous avons faite. (…) De toute évidence, pour notre équipe masculine, la saison a été décevante et il y a beaucoup de choses que nous pouvons et que nous ferons mieux. Tout au long de ces périodes difficiles, nos fans ont soutenu nos joueurs et notre équipe à travers le pays et l’Europe avec une fidélité sans faille.

Nous ne pourrions être plus reconnaissants pour votre incroyable soutien. Nous sommes fiers de la création de notre Fan Advisory Board, qui se réunira pour la première fois cet été, et nous sommes convaincus que ses nouveaux membres veilleront à ce que vous soyez au cœur de la prise de décision de notre club. Nous continuerons à veiller à ce que vos voix soient entendues alors que nous nous tournons vers l’avenir», peut-on lire dans le communiqué.

A message to our fans. 💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 8, 2023

Le club a déjà entamé sa révolution. Chelsea a récemment officialisé Mauricio Pochettino comme son nouvel entraîneur. Et le technicien argentin a déjà plusieurs idées pour relever le club. Vivement donc le début de la saison pour voir les améliorations attendues.

