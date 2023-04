Chelsea: les premiers mots de Lampard après son retour

Officialisé comme entraîneur de Chelsea ce jeudi, Franck Lampard a été présenté à la presse dans la foulée. L’occasion pour le technicien anglais de revenir sur son retour chez les Blues, même si c’est en tant qu’intérimaire.

Après avoir sondé le marché des entraîneurs pour trouver un remplaçant à Graham Potter, limogé dimanche dernier, Chelsea a décidé de prendre son temps. La direction a ainsi rappelé Frank Lampard pour diriger l’équipe jusqu’à la fin de la saison. Les Blues ont officialisé la nouvelle ce jeudi après-midi via un communiqué sur le site du club. Présenté aux médias dans la foulée, l’ancien milieu de terrain, qui a déjà entraîné les coéquipiers de Kanté entre 2019 et 2021, s’est réjoui de son retour, même si c’est en tant qu’intérimaire.

« J’ai suivi un chemin différent depuis que j’ai quitté Chelsea mais, revenir, comme on me l’a demandé, et être de retour ici avec la conviction que je peux aider jusqu’à la fin de la saison, c’est vraiment génial. Je suis ravi d’avoir cette opportunité et j’en suis reconnaissant« , a confié Lampard, relayé par RMC Sports, avant d’ajouter: « J’ai confiance en moi et j’ai une bonne compréhension de l’équipe, puisque j’ai déjà travaillé avec beaucoup de joueurs […] Je ferai de mon mieux pour donner aux fans ce qu’ils veulent« .

Frank Lampard débutera son deuxième passage sur le banc de Chelsea samedi, lors du déplacement des Blues à Wolverhampton en Premier League. Le mercredi suivant, le technicien anglais et son équipe se rendront en Espagne, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid.