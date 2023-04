Chelsea: les conseils de Franck Lebœuf à Hakim Ziyech

L’ancien international français Franck Loboeuf estime qu’un départ d’Hakim Ziyech de Chelsea cet été est préférable pour les deux parties, alors que l’attaquant marocain enchaîne les galères chez les Blues depuis plusieurs saisons.

Si Chelsea traverse une mauvaise passe cette saison avec un 11è place en Premier League, la situation d’Hakim Ziyech est encore pire. Le milieu offensif marocain n’a disputé que 13 matchs durant cet exercice en cours pour zéro but marqué. Et malgré ses bonnes performances lors de la Coupe du monde Qatar 2022 avec les Lions de l’Atlas, arrivés 4è derrière la Croatie, le joueur de 30 ans ne semble pas avoir la confiance de Franck Lampard, le nouvel entraîneur des Blues.

Cela s’est notamment illustré lors du déplacement contre les Wolves samedi 8 avril (1-0), où il n’a même pas été sur la feuille de match. Il est d’ailleurs peu probable qu’il participe également au quart de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid ce mercredi à Bernabéu.

Ancienne gloire du club londonien, Franck Lebœuf s’est exprimé sur la situation du Lion de l’Atlas au micro de la chaîne ESPN. Et son constat est sans appel. « Il n’est pas heureux et il veut travailler. À chaque fois qu’il joue pour le Maroc, c’est le meilleur joueur du monde, et à chaque fois qu’il joue pour Chelsea, il se sent triste et perdu. Je lui souhaite donc d’aller ailleurs, où il pourra montrer au monde qu’il est toujours le Ziyech que nous avons vu lorsqu’il jouait à l’Ajax« , a souhaité le champion du monde 1998.

Bien que Ziyech soit actuellement en difficulté, son expérience, sa vista et sa qualité font de lui un élément attractif aux yeux de nombreuses formations de premier plan. Sa performance de très bon niveau lors de la dernière Coupe du monde a rappelé au monde entier le talent du joueur lorsqu’il est en confiance. De ce fait, de nombreux clubs de renom, tels que le Paris-Saint-Germain, Tottenham et son ancien club, l’Ajax, ont manifesté leur intérêt pour le joueur. Le coût de son transfert est estimé entre 30 et 40 millions d’euros, ce qui en ferait l’un des plus grands joyaux du football marocain.