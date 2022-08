Chelsea: les confidences de Tuchel sur le dossier Aubameyang

En conférence de presse ce vendredi, l’entraineur de Chelsea, Thomas Tuchel, a évoqué le cas Pierre Emerick Aubameyang, annoncé cet été chez les Blues. Et le technicien allemand a reconnu qu’un lien particulier l’unit à l’attaquant du Barça.

Pierre Emérick Aubameyang a été associé ces derniers jours à Chelsea. La presse anglaise avait évoqué l’intérêt des Blues pour l’international gabonais qui viendrait combler le vide laissé par les départs de Romelu Lukaku et de Timo Werner. Des discussions auraient même eu lieu entre le club londonien et le clan Aubameyang qui cherchait un nouveau point de chute pour son protégé, menacé par l’arrivée de Robert Lewandpwski au Barça cet été.

En conférence de presse ce vendredi, Thomas Tuchel a été interrogé sur ce dossier qui visiblement n’est toujours pas rangé dans les placards. En effet, sans démentir, le technicien allemand a confirmé qu’un lien particulier l’unit à son ancien joueur.

«J’ai beaucoup aimé travailler avec lui, c’était un plaisir. Je n’ai jamais eu de problème. (…) Certains joueurs restent vos joueurs (même après votre départ, ndlr), car vous êtes très proches. Auba est l’un d’entre eux. Même quand on jouait contre Arsenal, c’était tout de suite un lien très fort», a déclaré l’Allemand, qui a dirigé la Panthère au Borussia Dortmund.

Aubameyang lui, ne pense pas à un départ de Barça cet été et voit l’arrivée de Lewandowski comme une motivation supplémentaire. «J’étais vraiment excité parce que je le connais bien, nous avons joué ensemble à Dortmund et nous avons passé de bons moments là-bas. J’étais juste heureux et quand c’était officiel, nous nous sommes réunis et nous avons eu des mots amusants sur le passé, mais je suis vraiment heureux parce que c’est ainsi que Barcelone sera compétitif, avec de grands attaquants et c’est ce qu’est ce club», a apprécié l’ancien Gunner pour ESPN.

«Évidemment, je pense que nous avons plus d’expérience, nous pouvons peut-être faire mieux que par le passé à Dortmund, j’en suis sûr. Personnellement, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je suis sûr qu’il le fera. Nous espérons avoir de meilleures stats que par le passé», a-t-il ajouté.