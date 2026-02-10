Benin Web TV
Chelsea – Leeds : compositions officielles pour la 26e journée de Premier League

La 26e journée de Premier League met Chelsea aux prises avec Leeds United ce mardi, coup d’envoi fixé à 19h30 GMT sur la pelouse de Stamford Bridge.

Football
Les Blues, qui se présentent à ce rendez-vous depuis la cinquième place du classement, ne peuvent se permettre le moindre faux pas s’ils veulent rester en course pour une place dans le top 4 en fin de saison.

De leur côté, les visiteurs, installés aux alentours de la 16e position, arrivent avec la confiance d’avoir décroché un succès lors de la confrontation aller contre l’équipe de Londres.

Compositions officielles

Chelsea (4-2-3-1) — Sanchez ; Cucurella, Chalobah, Acheampong, Gusto ; Andrey Santos, Caicedo ; Estevao, Enzo, Palmer ; João Pedro.

Leeds United (3-4-2-1) — Darlow ; Rodon, Bornauw, Bijol ; Justin, Ampadu, Gruev, Gudmundsson ; Bogle, Aaronson ; Nmecha.

