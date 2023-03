Chelsea: le soulagement de Graham Potter après la qualification en quarts

Chelsea a battu Dortmund (2-0) ce mardi soir, pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. A la fin de la rencontre, l’entraîneur des Blues Graham Potter n’a pas caché son soulagement.

En mauvaise posture après sa défaite en Allemagne contre Dortmund (0-1), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Chelsea a renversé son adversaire ce mardi soir lors du match retour. Les Blues se sont imposés sur le score de 2-0 et ont validé par la même occasion leur billet pour le tour suivant de la compétition. Un grand soulagement pour l’entraîneur Graham Potter qui n ‘a pas caché sa joie au micro de BT Sport, après la rencontre.

« Il y a eu beaucoup d’émotions. C’était tendu à la fin mais les joueurs ont été fantastiques. Je suis ravi de cette victoire. Il y a une ambiance fantastique dans le vestiaire. On a traversé une période difficile, et cette compétition a beaucoup d’importance pour nous. On voulait continuer et atteindre les 8 meilleurs, ça va nous aider pour les prochaines semaines. Le mérite revient aux joueurs qui ont tout donné sur les deux matchs, ils méritent cette qualification », a lancé le coach britannique, relayé par Footmercato.

Avec cette victoire et cette qualification, Chelsea relance enfin sa saison. De son côté, Graham Pote s’offre un grand bol d’air, lui dont l’avenir était au cœur des débats ces dernières semaines en Angleterre. Désormais, les Blues doivent confirmer leur nouvelle dynamique en s’imposant contre Leicester samedi prochain lors de la 27è journée de Premier League.