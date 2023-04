Chelsea: le niveau du Real, Vinicius Jr, la réaction de Lampard après la défaite à Madrid

En conférence de presse d’après-match ce mercredi soir, l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard, a analysé la défaite (0-2) de son équipe face au Real Madrid en Ligue des champions. Il a également encensé Vinicius Jr.

Ce mercredi soir, Chelsea se déplaçait sur la pelouse du Real Madrid, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions. Dans une rencontre totalement maîtrisée par les Merengue, les Blues se sont inclinés sur le score de 2-0, punis par des buts de Karim Benzema et Marco Asensio. Après ce choc, l’entraîneur du club londonien, Frank Lampard s’est présenté en conférence de presse pour analyser la permanence des siens.

Et il a admis la supériorité des Espagnols, même s’il garde espoir pour la manche retour. « Oui, elle l’est, bien que nous ne savions pas que le Real était si bon. Avec onze joueurs sur le terrain, nous étions dans le match et nous avons eu des occasions. Mais quand tu ne marques pas ces occasions et après plus ou moins une demi-heure, tu commences à penser que les choses peuvent se compliquer« , a-t-il déclaré, relayé par Real France.

Si le Real Madrid a été aussi bon, hier soir, c’est également grâce à Vinicius Jr, auteur de deux passes décisives, et d’une activité hors norme sur son côté droit. Et ça, Lampard n’as pas manqué de le souligner. « Quand il a le ballon, c’est comme un fouet. On voulait contrôler plus le match pour que les ballons ne lui parviennent pas. Sur le plan défensif, on jouait à cinq pour ça. Mais c’est un joueur très difficile à arrêter. Perdre était une possibilité, on espère revenir au retour avec nos fans« , a expliqué l’ancien coach d’Everton.

La manche retour de quart de finale entre Chelsea et le Real Madrid se déroulera mardi prochain à Stamford Bridge. Devant leur public, les Blues vont tenter de renverser les Madrilènes pour accéder au dernier carré de la compétition.