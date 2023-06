Chelsea: le gardien des Blues, Kepa, épouse Miss Univers Espagne lors d’un mariage grandiose

Le gardien de Chelsea Kepa Arrizabalaga s’est marié ce weekend avec sa belle petite amie Andrea Martinez, Miss Univers Espagne.

Kepa Arrizabalaga est désormais un homme marié. L’international espagnol a convolé en justes noces ce weekend avec sa fiancée Andrea Martinez, lors d’un mariage glamour à Marbella, d’après les images postées sur les réseaux sociaux.

De nombreux coéquipiers de Kepa à Chelsea étaient présents à la cérémonie, notamment Mateo Kovacic et Kai Havertz. Jorginho, Andreas Christensen ou encore Alvaro Morata, qui se sont liés d’amitié avec Kepa pendant leur séjour à Chelsea et dans l’équipe nationale, ont également assisté à la fête.

Congratulations to @kepa_46 on getting married yesterday. pic.twitter.com/LeJNFxYfFv — Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) June 26, 2023 - Publicité-

Kepa et Andrea Martinez, ancienne reine de beauté, ont annoncé leurs fiançailles en septembre de l’année dernière. Le couple était déjà sorti ensemble depuis plus de six mois avant leurs fiançailles, leur relation ne faisant que se renforcer.

Congrats to Kepa who just got married today.. 💙 pic.twitter.com/mFBUpcfV51 — Conn (@ConnCFC) June 25, 2023

Qui est Andrea Martinez?

Né le 23 juin 1993 à León, en Espagne, Andrea Martinez est diplômée en administration et gestion des affaires, suivi d’une maîtrise en gestion de projets. De plus, elle a obtenu un diplôme et est devenue plasmologue certifiée. La jeune femme, âgée de 30 ans, détient le titre estimé de Miss Univers Espagne 2020, régnant en tant que reine de beauté nationale.

Avant de se lancer dans son voyage dans le monde de l’apparat, Andrea Martinez a montré son talent de basketteuse qualifiée. Elle a fièrement représenté l’Espagne dans trois championnats, démontrant ses prouesses sur le terrain. Ses compétences exceptionnelles lui ont même valu une place dans l’équipe espagnole de basket U15 en 2006.

Articles similaires