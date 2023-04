Chelsea: Lampard accuse l’arbitrage après la défaite contre le Real Madrid

- Publicité-

En conférence de presse ce mardi soir, après la nouvelle défaite contre le Real Madrid, l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard s’en est pris à l’arbitrage.

Chelsea quitte la Ligue des champions en quarts de finale et par la petite porte. Déjà battu lors de la manche aller, les Blues se sont inclinés sur le score de 0-2, ce mardi soir, lors de la manche retour de la double confrontation contre le Real Madrid. Si les coéquipiers de Kanté ont semblé capables de renverser la situation en première période, ils ont été punis par le réalisme froid des Madrilènes lors du second acte. En conférence de presse d’après-match pour analyser l’élimination des siens, l’entraîneur Frank Lampard a pointé du doigt l’arbitrage à de la rencontre.

« Je pensais à marquer un but parce que ça pouvait tout changer. La vérité, c’est que nous avons eu les occasions mais à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Je comprends que personne ne vienne nous faire des éloges après une défaite mais je pense qu’on s’est beaucoup améliorés ce soir« , a d’abord lancé Lampard, avant de parler des décisions arbitrales douteuses selon lui dans le match. « Ils n’ont ajouté que 3 minutes de temps additionnel en première période et l’action de Militao… pour moi, ça méritait le deuxième jaune et donc le rouge. Je ne vais pas dire ce que je pense mais à ce moment du match, une expulsion change tout. Il te reste une demi-heure à jouer en supériorité numérique« , a-t-il ajouté.

Chelsea, qui est seulement 11e de Premier League, risque de manquer la Ligue des champions la saison prochaine. Malgré un investissement colossal, avec plus de 400 millions d’euros dépensés lors du dernier mercato hivernal, le club se retrouve face à un gros fiasco. L’objectif pour le club est désormais de finir la saison au mieux, et tenter pourquoi pas, d’accrocher une place en Ligue Europa. Mais même cette mission s’annonce difficile pour les Blues.