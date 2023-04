Chelsea: Kalidou Koulibaly apprécie l’arrivée de Lampard sur le banc des Blues

Kalidou Koulibaly a aussi réagi à l’arrivée de Franck Lampard sur le banc des Blues, en remplacement de Graham Potter. Et le défenseur sénégalais estime que le tout nouvel entraîneur de Chelsea est l’homme idéal pour redresser le club anglais.

De retour sur le banc de Chelsea en remplacement de Graham Potter, licencié pour insuffisance de résultat, Franck Lampard va conduire les rênes des Blues jusqu’à la fin de la saison. Et l’ancien capitaine du club londonien a plus que du pain sur la planche.

En plus de redresser une équipe logée à la 11è place en Premier League, l’ancien international anglais est appelé à faire un bon résultat avec ses poulains qui se déplacent ce mercredi au Real Madrid, dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des champions. Une mission dantesque pour le jeune technicien qui va devoir faire des miracles. Mais pour kalidou Koulibaly, son entraîneur est capable de mener cette équipe à bon port.

« Nous savons qu’il est une légende ici et qu’il a déjà formé la moitié de l’équipe. La situation est telle qu’elle est actuellement, mais lors des entraînements, il nous a assuré de son soutien jusqu’au bout et qu’il nous aiderait à sortir de cette situation. Nous savons que c’est une période difficile pour tout le monde, y compris le club, l’entraîneur et les supporters, mais nous ferons tout notre possible pour sortir de cette situation et rendre les supporters heureux. Notre premier objectif est de gagner les matchs et de rendre nos supporters heureux », a déclaré le capitaine de l’équipe du Sénégal au micro de BBC Sport.

Lorsqu’on lui a demandé si Graham Potter reprendrait bientôt un gros défi, Koulibaly, qui a rejoint Londres en provenance de Naples l’été dernier, a répondu : « Je pense que oui. C’est un bon entraîneur, une personne agréable et il m’a beaucoup aidé. J’ai eu des moments difficiles quand je suis arrivé à Chelsea, mais son équipe a été vraiment importante et nous a beaucoup aidés. Je suis désolé pour lui, mais cela fait partie du travail. J’espère qu’il aura un bel avenir, mais maintenant, nous sommes tous concentrés sur Chelsea et Frank Lampard.‘