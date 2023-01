Chelsea: « il faut rester soudés », Graham Potter après la défaite contre Man City

Face à la presse après la défaite (0-1) contre Manchester City ce jeudi soir en Premier League, l’entraîneur de Chelsea Graham Potter a relativisé cette contre-performance des siens.

Chelsea accueillait Manchester City ce jeudi soir, pour le compte de la 19è journée de Premier League. Globalement dominés par les visiteurs, les Blues se sont inclinés sur le score de 0-1, punis par un but de Ryad Mahrez. Malgré cette nouvelle déconvenue, qui pousse les coéquipiers de Kalidou Koulibaly à la 10è place du championnat, l’entraîneur Graham Potter s’est montré satisfait de la prestation des siens.

«Quand on prend tout en compte, la perte de Raheem et Christian si tôt, les gars ont tout donné. C’était une prestation pleine de détermination, contre une équipe de très haut niveau. Donc si on met de côté le résultat, je suis satisfait du match. C’est compliqué pour le moment, je dois l’admettre et je suis désolé pour les joueurs.

Mais il faut rester soudés. Il faut toujours prendre ses responsabilités, mais on espère aussi que les gens prennent en compte le contexte dans son ensemble et voient où on en est et tout ce qu’on a à gérer. Mais, dans le même temps, les émotions sont exacerbées et il faut essayer de résister à cette tempête en gardant son calme… », a analysé l’ancien technicien de Brighton après la rencontre, dans des propos rapportés par Footmercato.

Les joueurs de Chelsea retrouveront Manchester City le 8 janvier prochain à l’occasion du troisième tour de la FA Cup. Ce sera le moment pour les Blues de prendre leur revanche et de se redonner de la confiance avant de retrouver la Premier League.