Chelsea: Graham Potter donne des nouvelles de N’Golo Kanté

En conférence de presse ce lundi, l’entraîneur de Chelsea Graham Potter a donné des nouvelles de N’Golo Kanté, absent des pelouses depuis des mois à cause d’une grave blessure.

Blessé depuis le mois d’août, le milieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté, voit le bout du tunnel. Le champion du monde 2018 a d’ailleurs effectué son retour à l’entraînement collectif ce lundi, juste avant le match retour en 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (mardi à 21h, GMT+1). Cependant, il n’est pas encore prêt à réintégrer le groupe des Blues, comme l’a indiqué son entraîneur Graham Potter qui a donné davantage de nouvelles concernant son joueur en conférence de presse

« C’est complexe avec lui parce qu’il a eu une longue période d’inactivité, a d’abord lâché l’ancien technicien de Brighton en conférence de presse ce lundi. Il s’agira de savoir comment le remettre à niveau pour jouer au football en Premier League ou en Ligue des Champions. Il ne pourra pas revenir pour 90 minutes de sitôt, mais le fait qu’il soit avec nous est excitant. »

Bonne nouvelle donc pour N’Golo Kanté qui ne devrait plus tarder à retrouver la compétition, même si cela se fera de façon très prudente et progressive. Pour rappel, l’ancien joueur de Leicester va prolonger son contrat avec les Blues selon les informations de Footmercato. Il aura donc tout le temps pour retrouver son niveau et aider son équipe qui traverse une période difficile depuis le début de l’année.