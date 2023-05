Chelsea: Frank Lampard tacle sa direction

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur intérimaire de Chelsea Frank Lampard a taclé sa direction. Il pense que le board des Blues ne devrait pas se précipiter pour choisir un nouvel entraîneur.

Suite au licenciement de Graham Potter le 2 avril dernier, Frank Lampard est revenu sur le banc de Chelsea en tant qu’entraîneur intérimaire. Cependant, les résultats de l’équipe londonienne ne se sont pas améliorés malgré les efforts du technicien anglais. Par conséquent, la direction des Blues ne souhaite pas attendre la fin de la saison pour nommer un nouvel entraîneur principal. Selon les dernières informations, c’est Mauricio Pochettino qui va prendre le poste. Le club anglais et le technicien argentin ont même déjà trouvé un accord.

Toutefois, Frank Lampard estime que sa direction ne devrait pas se précipiter dans le choix de son nouvel entraîneur. « Chelsea doit prendre absolument son temps pour trouver le bon manager. (…) J’ai toujours fait partie de l’équipe de Chelsea qui changeait régulièrement d’entraîneur. Avec le recul, il est facile de dire que j’ai eu beaucoup de succès. J’ai gagné trois titres, mais j’aurais dû en gagner cinq ou six. C’est mon sentiment. Nous aurions pu gagner plus de titres si nous avions été plus cohérents et si nous avions pu travailler dans une seule direction. Et je pense que c’est ce que nous aurions dû faire », a-t-il lâché en conférence de presse d’avant match ce lundi, et relayé par Footmercato.

Pas sûr toutefois que la direction de Chelsea prenne en compte l’avis de son entraîneur intérimaire. En attendant que le club londonien règle son problème de coach, il se déplace mardi sur la pelouse d’Arsenal, à l’occasion de la 34e journée de Liga. Les Blues doivent tenter de finir la saison au mieux, eux qui sont déjà assurés de ne pas disputer la Ligue des champions la saison prochaine.

