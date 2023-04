Chelsea: Frank Lampard livre le secret du Real Madrid

-Publicité-

A la veille du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, l’entraîneur de Chelsea Frank Lampard s’est présenté en conférence de presse. Le technicien anglais a notamment essayé de donner le secret de la réussite des Madrilènes en C1.

Chelsea reçoit le Real Madrid ce mardi, dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des champions. Battu sur le score de 2-0 lors de la manche aller, les Blues devront montrer un visage différent de celui affiché ces dernières semaines pour espérer renverser l’ogre madrilène et se qualifier pour le dernier carré de la compétition. A la veille de ce choc, l’entraîneur du club londonien Frank Lampard s’est présenté en conférence de presse. L’ancien coach d’Everton a notamment été questionné sur ce qui fait la force des Merengue.

« Je ne connais pas l’histoire exacte du Real Madrid mais de l’extérieur, ils ont un grand entraîneur que je comprends très bien et qui, je pense, devrait s’attribuer du mérite. Ce que l’on voit de l’extérieur, c’est qu’il y a un noyau de joueurs qui sont au club depuis longtemps. Il y a du talent, une éthique de travail, du leadership et du dynamisme. Modric, Kroos, Benzema et d’autres joueurs. C’est une très bonne recette et ils ont également des talents individuels. Des joueurs spéciaux qui peuvent faire la différence« , a expliqué le technicien anglais, relayé par Real France, qui a tout de même assuré que son équipe allait se battre jusqu’au bout.

- Publicité-

« Vous le verrez demain soir. On donnera tout. Chaque match que tu joues avec Chelsea est une opportunité. Rien n’a plus d’importance à mes yeux. Tous les matchs à venir doivent être importants car nous avons tous des choses à démontrer« , a-t-il ajouté. Pour rappel, Chelsea se qualifiera directement pour les demi-finales en cas de victoire par trois buts d’écart contre le Real Madrid demain.

Articles similaires