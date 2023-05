Chelsea: Bayern Munich et les deux Manchester en lutte pour signer Kovacic

-Publicité-

Manchester United, Manchester City et le champion allemand du Bayern Munich se disputent tous, les services du milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic.

Selon The Guardian, les trois clubs sont intéressés par la signature du milieu de terrain croate. Le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 sera dans la dernière année de son contrat qui s’achève à la fin de la campagne en cours. Et Chelsea prévoit de le liquider au plus offrant.

L’échec du club londonien à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine signifie que plusieurs grandes stars partiraient cet été pour atténuer l’impact des 600 millions d’euros investis lors des deux derniers mercatos. Les Blues n’hésiteront donc pas à lâcher Kovacic en fin de saison, si une offre avoisinant les 40-50 millions d’euros arrive sur la table et qu’elle n’émane pas d’un rival.

Un montant largement dans les cordes des prétendants du joueur de 28 ans. Les Bavarois devraient même avoir gain de cause dans ce dossier alors que le capitaine des Blues a fait du club allemand sa prochaine destination. Nouvel entraineur de l’équipe allemande, Thomas Tuchel fait déjà la pression sur ses employeurs pour signer son ancien joueur.

