Chelsea: Aubameyang, Kalidou Koulibaly, plusieurs joueurs « chassés » l’été prochain?

En proie à des difficultés sportives cette saison avec les Blues déjà out pour la prochaine Ligue des champions, Chelsea prévoit de vendre dix joueurs au prochain mercato estival.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, serait frustré par les mauvaises performances du club cette saison, et il aurait prévu une refonte de l’équipe pour recruter de nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Les Blues sont actuellement onzième au classement en Premier League, avec 39 points.

Selon l’Evening Standard, depuis qu’il a repris Chelsea, Boehly a démontré qu’il n’était pas du genre à lésiner sur l’argent sur le marché des transferts et qu’il est maintenant prêt pour un autre tour de montagnes russes. Après une mauvaise saison, le conseil d’administration des Blues envisage de libérer au moins dix joueurs au prochain mercato d’été..

Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, Pierre-Emerick Aubameyang, Christian Pulisic et Kalidou Koulibaly seraient sur la liste de départ de Boehly.

On pense également que N’golo Kante est à vendre en raison de l’incertitude quant à son avenir au club. Boehly et ses collègues n’ont pas encore décidé si les joueurs du club et ses goûts resteront ou partiront cet été. Kai Havertz, d’autre part, a développé un vif intérêt pour l’Allemagne et pourrait être sur le point de quitter Stamford Bridge, ainsi que Mason Mount.

