Chelsea – Arsenal: « ce n’est pas personnel », Aubameyang lance le derby

Dans une vidéo de promotion publiée ce jeudi par la chaîne BT Sport, l’attaquant de Chelsea, Pierre Emerick Aubameyang, a lancé le derby contre son ancien club Arsenal.

C’est le gros choc de la quinzième journée de la Premier League. Chelsea reçoit Arsenal ce dimanche (13h, GMT+1) à Stamford Bridge dans un duel qui s’annonce explosif. Et, en plus de la bataille pour maintenir leur position respective au classement du championnat anglais, cette opposition marquera les retrouvailles entre Pierre Emerick Aubameyang et son ancien club, qu’il a quitté lors du dernier mercato hivernal pour rejoindre le FC Barcelone.

Dans la vidéo de promotion publiée par la chaîne BT Sport, l’attaquant gabonais, qui a rejoint les Blues cet été, a lancé le derby contre ses anciens coéquipiers. « Arsenal, ce n’est pas personnel. Je suis de retour, je suis un ‘Blue’ et je suis prêt« , a déclaré le Gabonais tout sourire. Une bande-annonce réalisée dans un bon esprit, mais qui risque tout de même d’irriter les fans des Gunners.

Cette bande-annonce de BT Sport pour Chelsea vs Arsenal ce week-end ! 🔥pic.twitter.com/hS3nDHCOay — PLFrance_ 🇫🇷 (@PLFrance_) November 3, 2022

Sur le terrain, Arsenal connaît une première moitié de saison quasi parfaite. Les Gunners ont été battus une seule fois cette saison en championnat (3-1 contre Manchester United lors de la sixième journée) et occupent solidement la place de leader de Premier League devant Manchester City. De son côté, Chelsea a connu des débuts plus compliqués, qui ont provoqué le licenciement de Thomas Tuchel. Les Blues (6è) vont beaucoup mieux depuis l’arrivée de Graham Potter sur le banc, même s’ils restent sur une défaite cinglante (4-1) sur la pelouse de Brighton le week-end dernier.