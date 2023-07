Chelsea: à peine arrivé chez les Blues, Nicolas Jackson veut déjà détrôner Drogba

Nouvelle recrue estivale de Chelsea, Nicolas Jackson rêve grand pour son aventure chez les Blues. Et l’attaquant sénégalais veut détrôner les légendes du club londonien dont l’ivoirien Didier Drogba.

« Marquer pour Chelsea est quelques chose de très, très grand. J’espère être un grand joueur pour ce club. Si je peux avoir autant de succès que Drogba, Demba Ba et Eden Hazard, alors je serai heureux. Ce sont des légendes de Chelsea. Si je veux être considéré comme une légende, je dois être encore meilleur qu’eux », a confié Nicolas Jackson dans une récente interview accordée au site de Chelsea. Détrôner les anciennes légendes des Blues, un défi pas impossible pour l’international sénégalais dont les débuts à Londres sont déjà une réussite.

Nicolas Jackson. I shall be investing stocks. pic.twitter.com/E64gekUEw8 — Raf (@CFCRaf2) July 24, 2023

Une intégration idyllique

L’ancien buteur de Villarreal est également revenu sur son transfert à Chelsea. Et le joueur semble heureux dans sa nouvelle famille. « Les choses vont très bien, je suis très heureux en ce moment. Il fait très chaud mais j’ai l’habitude, c’est pareil en Espagne et au Sénégal. Les séances ne sont pas trop dures, ça va bien. Je suis habitué. Il y a des similitudes entre Pochettino et Unai Emery, qui m’a eu à Villarreal. »

- Publicité-

Le natif de Banjul est aussi bien intégré dans le groupe: « Je m’entends avec tout le monde. Je parle à tout le monde. On se détend ensemble. Nous jouons aux cartes, jouons à des jeux quand nous ne nous entraînons pas. La vie passe vite. De retour en Angleterre, je serai toujours dans un hôtel. Mais ensuite, j’achèterai une maison près de Cobham (lieu du centre d’entraînement de Chelsea. »

Articles similaires