Chelsea 0-2 Real Madrid: son doublé, Cristiano Ronaldo… la réaction de Rodrygo

- Publicité-

Auteur d’un doublé lors de la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Chelsea (2-0) ce mardi soir en Ligue des champions, Rodrygo s’est exprimé sur sa performance au micro de Movistar+ après la rencontre.

Le Real Madrid a tranquillement validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions ce mardi soir. Après leur victoire (2-0) lors de la manche aller au Santiago Bernabeu, les Merengue se sont imposés sur le même score à l’occasion des quarts de finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea. Bousculés en première mi-temps, les hommes de Carlo Ancelotti ont pu compter sur leur petit génie Rodrygo qui s’est offert un doublé (58e, 80e), pour montrer la voie aux siens. Après la rencontre, l’attaquant Auriverde était évidemment fier de sa performance.

« Je ne peux pas l’expliquer aujourd’hui, mais c’est une compétition très spéciale pour moi. Chaque fois que j’ai joué, j’ai toujours fait quelque chose de spécial pour aider l’équipe. Je suis très heureux. Je veux marquer plus de buts et gagner la Ligue des champions plus souvent« , a-t-il déclaré au micro de Movistar+, relayé par Real France, avant d’ajouter: « C’est un plaisir d’être à Madrid, la plus grande équipe du monde, et nous avons l’obligation d’atteindre les demi-finales, la finale et de gagner la Ligue des champions. Nous l’avons dans la tête, nous devons faire de bons matches comme nous le faisons. Nous avons parcouru un long chemin et nous espérons continuer ainsi« .

- Publicité-

Pour finir, Rodrygo s’est exprimé sur sa célébration de son premier but durant le match. L’ailier droit a en effet célébré cette réalisation en faisant le siuuu de Cristiano Ronaldo, son idole de toujours. « J’ai d’abord pensé à glisser sur la pelouse, mais j’ai une petite inflammation au genou et je ne peux pas le faire. J’ai alors rapidement pensé à mon idole Cristiano Ronaldo… » a-t-il avoué.