Charofan Fashion Week 2023_ Fabrice Affognon présente une soirée magnifique de défilé de mode

- Publicité-

A l’occasion de l’édition 2023 de Charofan Fashion Week qui s’est tenue à Cotonou, Fabrice Affognon a présenté un magnifique défilé de mode avec les pièces de sa collection : « Héritage en couleurs » le samedi 16 décembre 2023.

C’est au bord de la piscine de Azalaï Hôtel de Cotonou que Fabrice Charlie Affognon a dévoilé les pièces de sa collection : « Héritage en couleurs ». Prenant la parole à l’issue des quatre passages qui ont permis de mettre en exergue l’entièreté de la collection, il a déclaré :

« J’ai choisi ce thème parce que chaque tenue a été inspirée de nos modes d’habillement à travers les époques. Les tenues ont été faites avec du coton, du wax, du ankara, du kanvô et d’autres matières. Il y a même une tenue qui célébrait l’ancien président de la République Mathieu Kérékou de regretté mémoire. »

Il poursuit en expliquant que l’idée à la base c’était de célébrer sa mère, une couturière qui n’a pas eu la chance de voir ses œuvres traverser les frontières alors qu’elle était d’un talent extraordinaire. C’est donc à dessin que Me Marie Elise Gbèdo, marraine de l’événement mais empêchée a réalisé une vidéo pour rendre hommage à « maman Fabrice Affognon ». Elle a été aussi distinguée par son fils « Meilleure couturière de son temps ».

Avant le 16 décembre, la Charofan Fashion Week dont le défilé est l’acte final, c’est le Showroom de Charofan situé à Cotonou quartier Akpakpa Midombô qui a accueilli six communications enrichissantes. Elles ont été animées par des figures qu’on ne présente plus.

Il s’agit de : Djarra Moussa Soumanou de la Master Class MC International, Adjmal Adjassa, spécialiste neuromarketing ; Axelle Frida Elisha journaliste présentatrice et promotrice de la marque Warrior, Richard Odjrado CEO de AS World Tech ; Waliou Aïnin, PDG du groupe ASSANA et Félicien Holonou, le promoteur de la marque Félicien Castermann et président de l’Association des créateurs de mode du Bénin (ACMB).

- Publicité-

La Charofan Fashion Week édition 2023 est désormais rentrée dans les archives. Les regards sont désormais tournés vers l’édition prochaine pour laquelle Fabrice Affognon promet mettre encore les bouchées doubles pour répondre plus encore aux attentes.