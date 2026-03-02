Charlotte Gainsbourg : son frère Lulu dit ne pas forcément vouloir entendre son avis

Lulu Gainsbourg marque son retour en studio avec un nouveau projet décrit comme du « pop‑rock » mêlé à des influences de musiques de film, a annoncé le musicien lors d’une longue interview accordée à Télé Star. L’artiste précise que cet opus comprendra des ballades centrées sur l’amour et des morceaux inspirés du vécu, mais il reste discret sur les détails et refuse pour l’instant d’en dire davantage.

Lulu Gainsbourg marque son retour en studio avec un nouveau projet décrit comme du « pop‑rock » mêlé à des influences de musiques de film, a annoncé le musicien lors d’une longue interview accordée à Télé Star. L’artiste précise que cet opus comprendra des ballades centrées sur l’amour et des morceaux inspirés du vécu, mais il reste discret sur les détails et refuse pour l’instant d’en dire davantage.

Au cours de cet entretien, Lulu Gainsbourg a également exprimé son désir de garder une distance entre sa création et les opinions de son entourage. Interrogé sur ce que sa sœur Charlotte Gainsbourg pense de son travail, il a répondu sans détour qu’il n’en avait « aucune idée » et que cela lui était indifférent.

Le musicien a expliqué qu’il ne souhaite pas solliciter les avis de proches ou d’amis sur ses productions. « Je ne me vois pas demander aux uns et aux autres ce qu’ils pensent de mon travail », a‑t‑il déclaré, affirmant considérer sa musique comme une démarche intime qui ne nécessite pas de validation extérieure, y compris de la part des membres de sa famille la plus proche.

Vie privée et message d’amour à l’occasion de ses 40 ans

Parallèlement à la préparation de ce nouvel album, Lulu Gainsbourg a récemment célébré son 40e anniversaire. Sa compagne, Aurélie Bossu, a publié sur les réseaux sociaux un message affectueux accompagné de photographies du musicien pour marquer l’événement.

Dans cette publication, Aurélie Bossu a rendu hommage à l’homme qu’elle accompagne en évoquant le temps qui passe et la part d’enfance qui demeure en lui. Elle a commenté la lumière qui émane de sa personnalité et la façon dont cet état la fait l’aimer davantage chaque jour.

Elle a ajouté une déclaration de fierté à l’adresse de Lulu Gainsbourg, soulignant son courage et la qualité de son cœur. « Tu peux être infiniment fier de l’homme que tu es devenu, par ton courage et ton cœur », a‑t‑elle écrit, assurant par ailleurs qu’elle serait toujours à ses côtés « ma main toujours serrée dans la tienne, pour traverser chaque étape de la vie… surtout celles, si belles, qui nous attendent… »