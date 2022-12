Charlotte Dipanda a dit Oui: Fiançailles de la chanteuse camerounaise en plein vol (vidéo)

Après avoir dévoilé en juillet 2022 le visage de son chéri, la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda s’est officiellement fiancée ce samedi 17 décembre 2022.

C’est dans un avion en plein vol que Charlotte Dipanda à dit « Oui » à son prince Charmant. La chanteuse Camerounaise a accepté que l’homme dont elle a dévoilé le visage il y a environ 5 mois lui mette la bague au doigts.

En effet, assise à côté de son chéri, la chanteuse s’est rendue compte de la surprise quand une hôtesse lui a apporté un plateau de déjeuner. Mais ce qui a attiré l’attention de Charlotte Dipanda c’est une note sur laquelle est écrit « veux tu m’épouser »?

Sans hésiter Charlotte Dipanda répond « Oui » par un baiser langoureux. S’en est suivi l’étape où son prince charmant lui a mis la bague au doigt sous le regard curieux des passagers du vol. « Avec tous nos vœux de bonheur, bravo Madame, toutes nos félicitations », a lancé une hôtesse sous les applaudissements des passagers.

Pour rappel, Charlotte Dipanda est en couple avec Fernand Lopez Owonyebe, ex artiste martial mixte camerounais-français. Actuel entraîneur de MMA, il entraine les champions Ciryl Gane et Francis Ngannou et est le fondateur d’Arès, l’organisation française de MMA.

Longtemps taxée de lesbienne Charlotte Dipanda a révélé leur relation sur sa page Facebook en juillet dernier. « Il y a tout dans cette image, Félicitations mon Amour« , avait-t-elle écrit en légende d’un cliché d’elle assise à côté de son prince charmant.