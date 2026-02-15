Charlotte Casiraghi lit des histoires à ses fils depuis qu’ils ont 1,2 mois

Charlotte Casiraghi affirme vouloir transmettre sa passion pour la lecture à ses deux fils, Raphaël et Balthazar, nés respectivement en 2013 et en octobre 2018. Elle a évoqué ces instants de transmission auprès du magazine Marie Claire.

Charlotte Casiraghi affirme vouloir transmettre sa passion pour la lecture à ses deux fils, Raphaël et Balthazar, nés respectivement en 2013 et en octobre 2018. Elle a évoqué ces instants de transmission auprès du magazine Marie Claire.

La princesse monégasque est également autrice : elle signe l’ouvrage La Fêlure, une réflexion philosophique autour de textes qui l’ont marquée, publié alors que l’entretien paraît dans Marie Claire disponible en kiosque depuis le 5 février.

Elle raconte lire des histoires à ses enfants depuis qu’ils ont un à deux mois, prenant plaisir à varier sa voix pour donner de l’émotion aux récits, qu’elle juge parfois légers mais souvent très beaux, et estimant que ces moments laissent une trace.

Charlotte Casiraghi revient sur ses questionnements liés à la maternité

Interrogée fin janvier dans la matinale de RTL, elle a abordé la pression entourant l’amour maternel, soulignant l’existence de tabous et de sentiments de culpabilité autour de la maternité et le caractère douloureux de la mise au jour de ces fragilités. Détentrice d’un master de philosophie, elle a dit espérer être « suffisamment bonne » en tant que mère, expliquant faire au mieux avec ce qu’elle est et reconnaissant l’imperfection.

Elle a par ailleurs indiqué que ces moments de lecture constituent pour elle une façon de contrer, au moins partiellement, l’addiction au téléphone que connaissent de nombreux adultes.

Leur fils Raphaël est issu de sa relation passée avec Gad Elmaleh, et Balthazar est né durant sa relation avec Dimitri Rassam.