Charlotte Cardin annule plusieurs festivals en France en raison d’une blessure aux cordes vocales

Charlotte Cardin a annoncé l’annulation de plusieurs dates de festivals en France et en Europe cet été en raison d’une blessure persistante aux cordes vocales, contraignant la chanteuse québécoise à respecter un repos vocal strict prescrit par son médecin. Les annulations concernent notamment des rendez‑vous programmés en Hongrie et en Pologne ainsi que plusieurs festivals français prévus fin août.

Artiste régulièrement invitée sur les grandes scènes estivales, Charlotte Cardin figurait au casting de festivals européens, dont le Sziget à Budapest. Sa carrière, marquée par une forte présence scénique, l’expose aux exigences vocales intensives propres aux tournées et aux prestations en festival. La communication autour de ses annulations a été relayée par l’artiste via son compte Instagram.

Le 15 août, après l’abandon de sa venue à Budapest, elle a expliqué que son médecin lui avait demandé d’observer encore « un repos vocal strict », formulant son regret de ne pas pouvoir se produire au Sziget. Avant cette date, elle avait déjà dû renoncer à une participation annoncée en Pologne. Les informations publiées par la chanteuse précisent que ces décisions s’inscrivent dans un cadre médical et non dans un choix artistique.

Un souci de santé à l’origine de ces annulations

Dans une story publiée le 20 août, Charlotte Cardin a confirmé que son état ne lui permettrait pas de remonter sur scène cet été. « C’est avec beaucoup de chagrin que je dois annuler mes quatre prochains festivals en France », a‑t‑elle indiqué, faisant état d’une blessure aux cordes vocales qui persiste malgré les soins entrepris.

Elle a ajouté des mots de regret à l’adresse de son public : « Je suis profondément désolée et triste de la situation (…) ça me brise le cœur de devoir annuler encore une fois et de ne pas pouvoir être avec vous. Merci pour votre patience et votre compréhension. » Ces déclarations figurent sur des captures d’écran partagées sur son compte Instagram, reprises ensuite par plusieurs médias spécialisés.

Parmi les dates mentionnées dans les différents communiqués figurent le V and B Fest à Château‑Gontier‑sur‑Mayenne prévu le 21 août, le Cabaret Vert à Charleville‑Mézières le 22 août et le Rose Festival à Toulouse le 27 août. L’artiste avait auparavant renoncé à sa participation au Sziget de Budapest et à une date en Pologne.

La contrainte d’un repos vocal strict émane d’un avis médical, qui vise à éviter l’aggravation d’une lésion des cordes vocales ; les recommandations de ce type peuvent conduire à l’annulation d’engagements professionnels lorsque la reprise du chant risquerait de compromettre la guérison.

Image partagée par l’artiste sur Instagram reproduisant le message d’annulation (capture d’écran).