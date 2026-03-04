Charles III pourrait offrir le Royal Lodge à Harry et Meghan pour l’unité

La famille royale traverse une période troublée depuis l’arrestation très médiatisée d’Andrew Mountbatten-Windsor par la Thames Valley Police, visé pour « suspicion de faute professionnelle dans l’exercice de ses fonctions publiques ». L’ancien duc d’York, soupçonné d’avoir transmis des documents confidentiels à Jeffrey Epstein entre 2001 et 2011 alors qu’il était envoyé spécial pour le commerce, a été placé en garde à vue puis relâché quelques heures plus tard. Reclus à Wood Farm, sur le domaine de Sandringham, il laisse derrière lui un dossier délicat pour la Maison royale.

Dans ce contexte, une information relayée par le commentateur royal Rob Shuter avance que le roi Charles III envisagerait de proposer à son fils cadet, le prince Harry, et à son épouse Meghan Markle la résidence connue sous le nom de Royal Lodge. Shuter, s’appuyant sur une source anonyme publiée sur sa page Substack, présente cette démarche comme un geste destiné à favoriser la réconciliation et à montrer que la porte reste ouverte.

Le Royal Lodge, vaste demeure de trente chambres située dans le Windsor Great Park, a longtemps servi de résidence à Andrew et à son ancienne épouse Sarah Ferguson pendant plus de vingt ans, avant qu’ils n’en soient éloignés à la suite de diverses polémiques.

Enjeux et réactions autour d’une éventuelle installation des Sussex à Royal Lodge

Les observateurs soulignent plusieurs risques potentiels liés à cette hypothèse. Installer le couple Sussex à Royal Lodge reviendrait à les associer à un lieu désormais entaché par le scandale impliquant Andrew. Classée Grade II et réputée coûteuse à entretenir, la propriété pourrait également provoquer l’indignation de contribuables opposés à une réintégration, même partielle ou saisonnière, du couple à proximité de la Couronne.

Depuis la restitution des clés de Frogmore Cottage en 2023, Harry et Meghan ne disposent plus d’une résidence officielle au Royaume-Uni. Pour le prince, qui souhaite renouer des liens avec son père — actuellement soigné pour un cancer —, pouvoir séjournir à Windsor faciliterait ses déplacements et ses retours au pays.

Plusieurs éléments de la couverture médiatique britannique sont cités : le silence des Sussex sur le scandale a été relevé, et certains organes de presse critiquent déjà ce qu’ils considèrent comme de l’opportunisme de la part des parents d’Archie et Lilibet Diana, tandis que d’autres y voient une illustration des tentatives de la monarchie pour se réinventer. Le fait que le couple conserve ses titres tout en n’ayant plus de fonctions officielles est rappelé comme une position hybride qui pourrait devenir utile si le souverain confirmait son offre. Il demeure incertain, selon les mêmes sources, si Harry et Meghan accepteraient une telle proposition.