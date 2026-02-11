Charles III et son frère Andrew : que se passe-t-il entre eux

Andrew Mountbatten-Windsor ne porte plus de titres royaux depuis que Charles III les lui a retirés, suite à des années d’accusations liées à ses liens avec Jeffrey Epstein. Malgré cette mise à l’écart publique, le roi continuerait à lui assurer un soutien financier privé.

Le 30 janvier, la justice américaine a rendu publics plus de trois millions de documents relatifs à l’affaire Epstein, parmi lesquels figureraient des photographies et des échanges mettant en cause le défunt financier et l’ancien prince Andrew. En octobre 2025, la monarchie avait annoncé, dans un communiqué, la suppression des titres et des honneurs d’Andrew ainsi que son départ de la résidence de Royal Lodge. Le 9 février, le Daily Mail rapportait que des victimes demandaient des excuses officielles de la part de la Couronne pour des manquements.

Dans les jours qui ont suivi ces révélations, le prince William et Kate Middleton ont publié une déclaration exprimant leur « profonde inquiétude » face à l’ampleur des crimes imputés à Jeffrey Epstein et à ses complices, indiquant que leurs pensées allaient aux victimes. Interrogé le même jour par un membre du public lors d’une visite, le roi a vu sa position relayée par un porte-parole : il a fait part de sa vive préoccupation à propos des allégations concernant M. Mountbatten-Windsor et a rappelé que ses pensées et sa sympathie allaient aux victimes, information publiée sur X par le journaliste Peter Hunt.

Disgrâce publique, assistance privée : les modalités de l’aide apportée à Andrew

Après la dernière série de révélations, Andrew a été rapidement évacué de Royal Lodge et séjourne temporairement à Wood Farm Cottage, sur le domaine de Sandringham. Dans quelques mois, il devrait prendre possession de Marsh Farm, une résidence en travaux située à quelques kilomètres, où il s’installera de manière permanente.

Des enquêtes menées par plusieurs titres britanniques, dont The Times, indiquent que Charles III maintiendrait un rôle de soutien pour son frère. Selon ces sources, le souverain aurait estimé devoir subvenir à ses besoins en le logeant dans une propriété privée financée à partir de fonds privés, et en prenant en charge l’équipe de sécurité d’Andrew. Le roi verserait par ailleurs ce que des proches du palais qualifient de « modeste allocation » destinée aux dépenses courantes de son frère, la stratégie visant, d’après ces témoignages, à limiter les problèmes survenus lorsque Andrew a tenté auparavant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens.

The Times rappelle que l’ancien duc d’York a vendu Sunninghill Park, qui lui avait été offert par la reine Elizabeth II, ainsi que son chalet à Verbier, en Suisse, pour plusieurs dizaines de millions de livres sterling ; l’état actuel des sommes issues de ces ventes n’a pas été précisé. Face aux pressions des victimes, de l’opinion publique et de la presse, la situation place la Couronne devant un dilemme concernant la poursuite ou non d’un soutien discret à Andrew. Des éléments publiés indiquent par ailleurs qu’on connaît la préférence du prince William sur la question, tandis que la position de Charles III demeure décrite comme ambiguë.