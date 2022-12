Charles III: en pleine tourmente, le roi d’Angleterre s’éclate sur une piste de danse (Vidéo)

Le roi Charles d’Angleterre a montré ses pas de danse lors d’une visite à un centre communautaire juif à Londres le vendredi 16 décembre.

A l’approche de la fête juive de Hanoucca qui débutera dimanche soir, le roi Charles III de Grande-Bretagne a été aperçu en train de danser dans un centre communautaire juif de Londres avec les fidèles, dont des rescapés de la Shoah. Le roi avait semblé impatient de les rejoindre sur la piste, alors que la communauté se retrouvait en prévision de la fête juive de Hannouca. Le roi a ainsi été aperçu souriant, dansant et tenant la main de deux des personnes présentes, sous les acclamations de la foule.

בריטניה: המלך צ'רלס הפגין כישורי ריקוד יחד עם אנשי הקהילה היהודית בלונדון, לקראת חג החנוכה@RamEliBrandts pic.twitter.com/NXCHf8TCwe — כאן חדשות (@kann_news) December 16, 2022

Cette apparition publique arrive au moment où la famille royale est entachée par la sortie du documentaire de Meghan Markle et Harry sur Netflix, où les travers de la monarchie et les mésententes familiales sont révélés. Le fils et la belle-fille du roi ont porté une série d’accusations contre la famille.

Harry a notamment affirmé que le prince William lui avait crié dessus lors d’une discussion sur la décision de Harry et Meghan de se retirer de leurs fonctions publiques. Buckingham Palace et le bureau de William, Kensington Palace, ont refusé de commenter cette série de Netflix.