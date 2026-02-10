Charles III contraint de s’exprimer, l’ex‑prince Andrew au pied du mur

Le roi Charles III a pris la parole au sujet de l’affaire Jeffrey Epstein par un communiqué publié par Buckingham Palace le lundi 9 février.

Selon ce texte, le souverain se dit profondément préoccupé par les allégations qui continuent d’être révélées au sujet de M. Mountbatten‑Windsor. L’ex‑prince Andrew avait été démis de ses fonctions au sein de la Couronne en octobre dernier.

Le communiqué précise également que la Maison royale se tient prête à coopérer avec les forces de l’ordre si elles prennent contact, en citant la police de la vallée de la Tamise. Il est par ailleurs indiqué que les pensées et la sympathie de Leurs Majestés vont aux victimes de toutes formes d’abus. Une enquête menée par la police de la vallée de la Tamise est en cours, à la suite d’une plainte alléguant qu’Andrew aurait partagé des informations confidentielles relatives à son rôle d’envoyé commercial avec Jeffrey Epstein.

