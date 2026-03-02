Charles Doré recadre Lââm après ses critiques sur son nom de famille

Charles Doré , candidat de la Star Academy , a répondu publiquement aux critiques formulées par la chanteuse Lââm au sujet de son nom de famille, déclarant sur le plateau de Gossip Room qu’il ne compte pas le changer et relatant une remarque amusée de Julien Doré lors de leur rencontre. La polémique remonte à un message publié en janvier par l’artiste pendant la promotion de la grande tournée des années 80, qui avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Interrogé par Gossip Room, Charles Doré a d’abord glissé une réplique teintée d’humour à l’adresse de Lââm : « Lââm, peut-être que tu ne m’apprécies pas ! Eh bien, c’est pareil maintenant que je suis au courant ! Je rigole. Beaucoup d’amour à toi« . Le jeune académicien a ainsi répondu frontalement aux propos de la chanteuse, tout en maintenant un ton bon enfant sur le plateau.

Le candidat a également évoqué une anecdote à propos du chanteur Julien Doré, rencontré récemment : « Même lui il a dit : ‘Peut-être il y a un lien’. Il a dit que c’était trop bizarre, il n’a jamais jamais connu de doré comme lui« , a-t-il raconté. À la suite de ces échanges, Charles a insisté sur sa position : il n’entend pas changer de nom et a lancé à Lââm : « Si ça te plaît pas, ce sera pareil !« .

Les propos de Lââm et les réactions en ligne

En janvier, alors qu’elle faisait la promotion de la grande tournée des années 80 et diffusait des contenus sur ses réseaux sociaux, Lââm avait interpellé la jeune figure de la Star Academy en écrivant sur X (anciennement Twitter) : « Bonne chance. PS : Vous êtes le cousin de Julien Doré ? Si c’est non, y’avait pas un autre nom que Doré non ?« .

La chanteuse avait ajouté une formulation illustrative à propos de son propre nom de scène : « Moi, si j’arrive en tant que nouvelle artiste, j’vais pas m’appeler Chantal Fabian ou Sophie Segara« . Ces propos, relayés par la presse people, ont déclenché des débats sur les réseaux sociaux autour du respect entre artistes et de la liberté de choisir un nom de scène.

Selon les comptes rendus médiatiques, la réaction des internautes a été divisée : une partie a salué la prise de position de Lââm, tandis qu’une autre a dénoncé ce qu’elle considère comme un manque de respect envers un jeune artiste en développement. Les échanges entre les protagonistes et les réactions en ligne ont été relayés par plusieurs médias couvrant l’actualité people.