Charlene de Monaco : un cliché de ses nièces Kaia-Rose et Bodie Wittstock dévoilé

Gareth Wittstock, frère de Charlene de Monaco, a publié ce lundi 2 mars dans sa story Instagram une photographie de ses deux filles, Kaia‑Rose et Bodie, nées respectivement en octobre 2013 et en décembre 2017. Sur l’image, les enfants sourient et portent l’uniforme de leur établissement scolaire.

Gareth Wittstock, frère de Charlene de Monaco, a publié ce lundi 2 mars dans sa story Instagram une photographie de ses deux filles, Kaia‑Rose et Bodie, nées respectivement en octobre 2013 et en décembre 2017. Sur l’image, les enfants sourient et portent l’uniforme de leur établissement scolaire.

Depuis février, Kaia‑Rose, âgée de 12 ans, se conforme au nouveau règlement vestimentaire du collège Charles III, qui exige que les élèves se présentent avec un polo ou un sweat à capuche de teinte noire ou bordeaux et un bas de couleur foncée, indique le site de l’établissement, précisant que les élèves dont la tenue ne respecte pas ces règles ne seront pas admis en cours.

Bodie est inscrite à l’Institut privé catholique François‑d’Assise‑Nicolas‑Barré, le même établissement que fréquentent Jacques et Gabriella de Monaco. À la rentrée, ces derniers avaient été vus en jupe écolière bleue et polo rouge pour la jeune fille, tandis que son frère portait un jean avec le même haut. Agée de huit ans, Bodie a un an de plus que les jumeaux de Charlene et Albert II, nés en décembre 2014, et ils peuvent éventuellement se croiser pendant les récréations. Gareth Wittstock a accompagné la photo de ses filles de deux cœurs rouges.

Publicité

Hommage du frère pour l’anniversaire de Charlene