Charlene de Monaco : sa fleur préférée, la protéa en forme de « gros artichaut »

Au Palais Princier, Charlene de Monaco dispose régulièrement de compositions florales pour agrémenter les espaces intérieurs. Lors d’un entretien, Kevin Billard, le fleuriste attitré de la famille princière, a révélé quelle était la fleur qu’elle préférait.

La princesse, qui réside au palais, s’implique dans la décoration des pièces et confie depuis 2018 l’entretien des bouquets à Kevin Billard, vice‑champion de France des fleuristes et floriste officiel de la famille. Dans une interview accordée en juin 2022 à L’Observateur de Monaco, il a décrit les goûts de Charlene en matière de floral : une attirance pour les ambiances champêtres, les éléments proches de la nature et des teintes plutôt pastel.

Kevin Billard a également indiqué que la princesse affectionne particulièrement les protéas, fleurs qui lui rappellent l’Afrique du Sud, son pays d’origine. Les protéas, souvent comparées à un « gros artichaut », sont réputées comme fleur nationale sud‑africaine ; le fleuriste précise qu’il tente de les intégrer aux compositions dès que possible, malgré leur difficulté d’association.

