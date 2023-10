CHAN 2024: le pays hôte de la compétition connu

La Confédération africaine de football a enfin désigné le pays hôte du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN) 2024. Et la CAF a choisi le Kenya pour abriter le tournoi continental, selon les autorités locales.

Alors que le choix du pays hôte bloque jusqu’ici les éliminatoires du CHAN 2024, ce problème semble désormais conjuguer au passé. C’est en tout cas ce que laisse croire le communiqué du Conseil des ministres kényans qui s’est réuni ce lundi 9 octobre 2023. Dans leur note, les autorités locales ont effet informé que la phase finale de la compétition africaine se tiendra dans le pays est-africain, déjà retenu pour abriter la CAN 2027 avec l’Ouganda et la Tanzanie.

« En plus de la CAN 2027, le Kenya a également été sélectionné pour accueillir le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) en septembre 2024 », lit-on dans le communiqué qui ajoute que le pays a également été choisi pour organiser « le Championnat des moins de 18 ans de la CECAFA en novembre 2023 et le Championnat de la région CECAFA de la CAN des moins de 15 ans (football scolaire panafricain) en décembre 2023 ».

- Publicité-

La CAF n’a pas encore officialisé l’information et le chronogramme des phases finales du CHAN 2024 n’est pas encore publié. Les dates exactes des éliminatoires et des phases finales du tournoi seront publiées prochainement par l’instance dirigeante du football africain. Pour rappel, le CHAN est réservé uniquement aux joueurs évoluant dans un club de leur pays respectif.