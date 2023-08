CHAN 2024: avec le Bénin et sans l’Egypte, le calendrier des éliminatoires

La Confédération africaine de football a dévoilé les 46 sélections qui vont prendre part à la phase qualificative du CHAN 20224. Le Bénin fait partie de la liste, à l’inverse de l’Egypte, absente lors de la précédente édition.

Bientôt les éliminatoires du Championnat d’Afrique des nations. La Confédération africaine du football a en effet dévoilé les 46 sélections qui vont animer la phase qualificative de cette compétition, réservée aux joueurs évoluant dans un club de leur pays respectif. Tels que relayés par plusieurs fédérations dont la Fédération algérienne de football (FAF), 8 nations prendront part aux qualifications dans la zone UFOA A, 7 en UFOA B, 7 en UNIFFAC, 11 en COSAFA, 9 en CECAFA et enfin 4 en UNAF.

Absente lors des précédentes campagnes, l’Egypte ne prendra pas part aux éliminatoires. Tout le contraire du Bénin et ses Guépards locaux qui tenteront d’arracher leur billet pour la phase finale. A noter que la Tunisie fait également son retour dans le tournoi continental après avoir manqué l’édition 2022.

Les matches aller du premier tour se disputeront les 22 et 24 septembre 2023, et les matches retour les 6 et 8 octobre prochains. Le deuxième tour se jouera les 15 et 17 décembre pour la phase aller et les 22 et 24 décembre pour la phase retour. Enfin, les dates retenues pour le troisième et dernier tour sont les 8 et 10 mars 2024 (manche aller) et les 15 et 17 mars 2024 (manche retour). À noter que dans la zone Unaf, un seul tour sera au programme puisque seuls 4 sélections sont engagées.

Le calendrier des éliminatoires:

Liste des nations aux éliminatoires du CHAN 2024

UFOA A : 8 nations (Cap Vert, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Sénégal et Sierra Léone)

UFOA B : 7 nations (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Niger, Nigéria et Togo)

UNIFFAC : 7 nations (Cameroun, Centre-Afrique, Tchad, Congo, RD Congo, Guinée Equatoriale et Gabon)

COSAFA : 11 nations (Angola, Botswana, Comores, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Maurice, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud et Zimbabwe)

CECAFA : 9 nations (Burundi, Djibouti, Ethiopie, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie et Ouganda)

UNAF : 4 nations (Algérie, Libye, Tunisie et Maroc)

