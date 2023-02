CHAN 2023: un sifflet gabonais aux commandes de la finale Algérie-Sénégal

La Confédération africaine de football a désigné l’arbitre qui sera à la manette de la finale Algérie-Sénégal au CHAN 2023, samedi. Et la CAF a choisi le sifflet gabonais Pierre Ghislain Atcho.

On connait désormais les officiels de la CAF qui se chargeront du bon déroulement de la grande finale du CHAN 2023. Un duel ultime qui opposera l’Algérie au Sénégal. La rencontre est prévue ce samedi au stade Nelson Mandela, à partir de 20 heures (GMT+1).

Pour ce match, l’instance faîtière du football sur le continent a fait appel à Pierre Ghislain Atcho comme arbitre central. Le sifflet gabonais sera assisté dans sa tâche par le seychellois Hensley Danny Petrousse et l’ivoirien Adou Hermann Désiré Ngoh, respectivement premier et deuxième arbitre assistant. Le quatrième arbitre est un Soudanais et a pour nom Mahmood Ali Mahmood Ismail tandis que le préposé à la VAR est angolais et se nomme Ivanildo Meirelles de Oliveira.

En quête du premier sacre

Le Sénégal affronte l’Algérie ce samedi, au stade Nelson Mandela à Alger. Un choc entre les deux équipes comptant pour la finale du CHAN 2023. Invaincus depuis le début du tournoi avec une démonstration de force face au Niger (5-0) en demi-finale, les Fennecs partent favoris face aux Lions de la Téranga qui ont difficilement écarté Madagascar (1-0).

«On jouera face à une très belle équipe algérienne dans une ambiance merveilleuse. On fera tous pour remporter ce trophée. C’est notre objectif. On s’est bien préparé sur tous les plans. L’Algérie a des points faibles qu’on doit exploiter», a expliqué Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal, en conférence de presse d’avant-match ce vendredi.

« On connaît cette équipe du Sénégal ça a fini par un match nul lors de notre dernière confrontation ( ndlr ; 2-2) . C’est une belle équipe qui mérite d’être là. Je m’attend à un match serré avec beaucoup d’intensité. Certes on a gagné 5-0 en demi – finale , mais chaque match est différent….

On sait à quoi s’attendre. C’est comme si on repart à zéro dans nos têtes. Les joueurs sont prêts, je les sent très relâchés d’être en finale mais le plus important est la finale de demain, ça va se jouer sur les petits détails. On se souviens que du vainqueur, on fera tout pour l’être ». a pour sa part confié l’entraîneur de l’Algérie, Madjib Bougherra.