CHAN 2023: Tebboune réagit à la qualification de l’Algérie en finale

Le président de l’Algérie, Abdelmadjid Tebboune, a réagi à la qualification des Fennecs en finale du CHAN 2023. Et le chef de l’Etat a félicité ses ambassadeurs pour leur exploit.

Invaincue depuis le début de la compétition qu’elle organise, l’Algérie va disputer la finale du CHAN 2023. Les Fennecs ont validé leur ticket pour le sprint final après leur victoire écrasante face au Niger, mardi. Sans pitié, les Renards du désert ont étrillé le Mena sur le score de 5-0.

Une démonstration de force des hommes de Madjid Bougherra, saluée par le peuple algérien et son président. Sur les réseaux sociaux, Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de félicitation à la bande à Aymen Mahious.

« Un parcours honorable et une qualification méritée à la finale du CHAN… Bravo à notre équipe nationale, au sélectionneur (Madjid Bougherra), au staff et à tous ceux qui les ont assistés… Vous méritez la coupe… Vive l’Algérie ! », a-t-il écrit sur ses comptes officiels, Twitter et Facebook.

مشوار مشرّف و تأهل عن جدارة لنهائي الشان..ألف مبروك لفريقنا الوطني و مدربه و طاقمه و كل من ساندهم..تستحقون #الكأس..#تحيا_الجزائر. — عبدالمجيد تبون – Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) January 31, 2023

Le général d’Armée, Said Changeriha, a également adressé un message de félicitation à la sélection nationale A’. « Le Général d’Armée, Said Chanegriha, félicite les poulains de Madjid Bougherra après leur parcours glorieux au CHAN-2022 et leur qualification amplement méritée pour la finale de la compétition. Elf Mabrouk », a écrit le site officiel du ministère de la défense nationale.

Algérie-Sénégal en finale

En finale, l’Algérie affrontera le Sénégal, tombeur de Madagascar (1-0), mardi. Un choc qui promet entre les deux meilleurs nations de cette compétition. En quête de leur premier sacre dans ce tournoi, les deux équipes donneront certainement tout ce qui est en leur pouvoir pour s’offrir le Graal tant convoité.

A rappeler que le match se jouera le samedi 4 février. Il aura lieu au stade Nelson Mandela à 20h30 (GMT+1). Pour le baisser du rideau du CHAN, la cérémonie de clôture est prévue avant la finale. Elle sera animée, rappelons-le, par les trois chanteurs Zaho, l’Algérino et le Nigérian CKay.