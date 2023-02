CHAN 2023: Sadio Mané réagit au sacre du Sénégal

Depuis l’Allemagne, Sadio Mané a réagi au sacre des Lions de la Téranga du Sénégal, vainqueur du CHAN 2023 face à l’Algérie. Et l’attaquant bavarois a félicité ses compatriotes pour leur exploit.

Le Sénégal sur le toit de l’Afrique. Les Lions de la Téranga ont remporté le CHAN 2023 après leur victoire face à l’Algérie, samedi. Face aux Fennecs dans une rencontre comptant pour la finale, les hommes d’Harouna Doula l’ont emporté au bout de la séance de tirs au but (0-0 tab 5-4). Un exploit savouré par le peuple sénégalais, notamment Sadio Mané.

Dans un post sur son compte Twitter, l’attaquant du Bayern Munich a félicité ses jeunes frères qui ont rendu fier toute la nation sénégalaise. « Chers frères, Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïques à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters. Le travail continue !!! », a-t-il écrit.

Avec son sacre, le Sénégal rejoint la RDC (2009 et 2016), le Maroc (2019 et 2021), la Tunisie (2011) et la Libye (2014) dans la liste des vainqueurs de ce tournoi africain réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur championnat local.

Chers frères

Tout le peuple sénégalais est fier de votre parcours. Vous avez été héroïques à tous les niveaux. Bravo pour ce sacre continental. Félicitations à l’encadrement technique et à tous les supporters

Le travail continue !!! 🦁 🇸🇳 pic.twitter.com/tKyWElLyk9 — Sadio Mané (@SMane_Officiel) February 4, 2023