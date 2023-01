CHAN 2023: RDC et Ouganda se neutralisent, Ethiopie et Mozambique dos à dos

Le Mozambique et l’Ethiopie se sont séparés sur un nul et vierge (0-0) ce samedi en première journée du groupe A du CHAN 2023. Au stade du 19 mai 1956, la RDC et l’Ouganda se sont quittés dos à dos.

Démarrée vendredi avec la courte victoire de l’Algérie face à la Libye (1-0) en ouverture, la 7è édition du CHAN 2023 se poursuivait ce samedi avec les rencontres de la première journée des phases de groupe. Locataires de la poule A, l’Ethiopie et le Mozambique s’affrontaient au stade Nelson Mandela.

Petits poucets de ce groupe, les deux formations visaient la victoire pour se mettre dans de bonnes dispositions avant affronter les gros morceaux que sont les Renards du désert et les Chevaliers de la Méditerranée.

Mais à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge (0-0). Si les deux formations ont beaucoup tiré (15 pour les Walya contre 6 pour les Mambas), seul l’Ethiopie s’est montré un peu précis avec trois tirs cadrés.

Au classement dans ce groupe A, l’Algérie est premier avec 3 points, derrière les Éthiopiens et les Mozambicains avec un point chacun. La Libye ferme la marche avec zéro point. La 2e journée opposera mardi le Mozambique à la Libye (17h) puis le pays-hôte à l’Ethiopie (20h)

RDC et Ouganda dos à dos

Dans l’autre match de ce samedi, la RDC et l’Ouganda n’ont pas réussi à se départager. Les deux équipes se sont quittées sur un triste 0-0. Annoncés favoris avant le coup d’envoi, les Congolais n’ont jamais réussi à percer le bloc défensif ougandais, bien regroupé derrière. Une stratégie qui aurait pu sourire aux Cranes qui se sont procurés de meilleurs occasions en seconde période.

Malheureusement, l’inefficacité des attaquants en ont décidé autrement. Les deux formations se quittent donc dos à dos. Un résultat qui pourrait profiter à la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui s’affrontent ce soir à partir de 20 heures (GMT+1), dans l’autre rencontre de la poule B.