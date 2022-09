CHAN 2023 (Q)/phase retour: le programme de ce vendredi

Les phases retours des éliminatoires du CHAN 2023 débutent ce vendredi avec quatre rencontres au programme. Guinée vs Sénégal et Mauritanie vs Guinée-Bissau sont notamment les gros chocs du jour.

Après la manche aller, place aux phases retour des éliminatoires du CHAN 2023. Quatre matchs sont au programme au cours de cette journée du vendredi. Tombeur du Botswana (0-1) la semaine dernière, Madagascar reçoit sa victime à Antananarivo pour tenter d’arracher sa qualification pour la phase finale.

La sélection nationale de la Guinée accueille à Bamako le Sénégal pour un choc inédit. Victorieux du Syli local à Dakar (1-0), les Lions A’ de la Téranga n’ont besoin que d’un nul pour valider leur billet. Dans les autres rencontres de ces phases retours, la Guinée-Bissau se déplacera en Mauritanie tandis que le Soudan, large vainqueur du Djibouti (4-1) recevra son adversaire à Khartoum.

Programme de ce vendredi, matches retour CHAN 2023: 13H Madagascar vs Botswana 16H Guinée vs Sénégal 17H Soudan vs Djibouti 19H Mauritanie vs Guinée Bissau