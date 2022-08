CHAN 2023 (Q): les résultats complets du premier tour retour et tous les qualifiés

Découvrez les résultats complets des rencontres disputées la semaine dernière, comptant pour la phase retour du premier tour des éliminatoires du CHAN 2023.

Avec les dernières rencontres disputées ce weekend, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le second et dernier tour des éliminatoires du CHAN Algérie 2023. Un tournoi réservé aux joueurs évoluant dans un club de leur pays. Large vainqueur du Bénin à Cape Coast (3-0), le Ghana a validé son billet pour le prochain après sa victoire en manche retour contre les Écureuils (1-0) à Cotonou.

Les Black Galaxies se frotteront au Nigeria au prochain tour. L’aventure s’arrête là en revanche pour la Gambie et le Cap-Vert, neutralisés respectivement par la Guinée-Bissau (1-0, 0-1) et la Sierra Leone (2-1, 0-2)

Surpris à Dakar par le Liberia (1-2), le Sénégal sera tout de même de la partie pour le second tour des éliminatoires. Les Lions A’ de la Téranga décrochent leur sésame grâce à leur victoire à l’aller contre les Lone Stars (3-0). Rien de rassurant cependant pour les sénégalais locaux qui défieront au tour suivant la Guinée, l’adversaire qui les a privé des trois dernières éditions…

Grosse déception en revanche pour le Burundi, renversé aux tirs au but par le modeste Djibouti, qui réalise un nouvel exploit (1-2, 2-1, 4-2 tab). Idem également pour les Comores, privés du CHAN par l’Afrique du Sud (1-0, 0-0). Pour rappel, la phase finale du Championnat d’Afrique des nations se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.

Les résultats du premier tour retour des éliminatoires du CHAN

En gras les qualifiés; entre parenthèses, le score de l’aller

Zone Ouest A

Sénégal 1-2 Liberia (3-0)

Cap-Vert 2-1 Sierra Leone (0-2)

Guinée Bissau 1-0 (tab) Gambie (0-1)

Zone Ouest B

Bénin 0-1 Ghana (0-3)

Zone Centre-Est

Soudan du Sud 0-5 Ethiopie (0-0)

Tanzanie 2-1 Somalie (1-0)

Djibouti 2-1 (4-2 t.a.b) Burundi (1-2)

Zone Sud

Afrique du Sud 0-0 Comores (1-0)

Angola 1-0 Ile Maurice (2-0)

Zambie 0-1 Mozambique (0-0)

Dimanche

Eswatini-Botswana (0-0 )

Madagascar-Seychelles (1-0)